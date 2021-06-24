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Сергей Марков: Ситуация с британским кораблем у Крыма у Фиолента показывает, насколько деградировала Британия

Сергей Марков: Ситуация с британским кораблем у Крыма у Фиолента показывает, насколько деградировала Британия

Мы имеем дело по сути дела с группой гопников, которые случайно захватили власть в бывшей великой Британии 1.

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Vladimir Orekhov
Зачем мы постоянно недоговориваем?
Vladimir Orekhov
Весьма вероятно, что суть акции:
Vladimir Orekhov
Почему мы все недоговариваем? Ведь весьма вероятно, что суть акции: 1. Это не британцы, это акция НАТО 2. Это не просто наглость, эта акт в реально идущей войне между Россией и Западом. Пока без «горячей» фазы. 3. Это не просто выпендривание наглецов, это самая настоящая «проверка/разведка боем». Выяснили действия России в случае реального нарушения границ. Поняли, что в случае реального нападения, Россия будет долго «тянуть резину», поднимать самолеты, «стрелять по курсу» и т.п. Реально – пока не даст «отмашку» Москва, ударов на поражение не будет. И т.п.
Александр Попов
Херакнуть надо было. как южно--корейский самолёт.. В то время пиндосы себе этого не позволяли, не то что какой то бритон.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Не понимаю одного: почему МЫ всем всё лояльно прощаем? Доколе можно наглые выходки терпеть. Сдачу нужно давать сразу и жёстко.
Александр Клюянов
А где же Путин со своими сентенциями? "Если ф не хошь показаться слабым, врежь первым".
Семенков Александр
Если такое ещё раз произойдёт, есть возможность сделать так, чтобы они обосрались и имели постоянный хронический понос. Всё в нашей власти. Было бы желание!!!
света снегирева Снегирева
Джентельменов в Англии не осталось, остались подлые вруны политики с хорошим образованием.
Ostapkovich Petro
Да всегда Британия вела себя нагло, подло, по-хамски, ничего нового
Viktor Otchenash
В следующем подобном инциденте России необходимо задержать британское судно и предъявить миру, как англичане плачут, стоя на коленях (вспомните случай с Иранским инцидентом). Может после этого Запад очухается и перестанет подставляться под российское оружие?

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