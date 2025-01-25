Страна и люди
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Страна и люди

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Лолите припомнили фразу про "москалей": Весенний тур под угрозой срыва

Лолите припомнили фразу про "москалей": Весенний тур под угрозой срыва

Царьград Shatokhina Natalia/Globallookpress У певицы Лолиты может сорваться тур по городам, намеченный на весну.

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Комментарии
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Владимир Чуприянов
Есть такое выражение у &quot;сидельцев&quot; ! &quot; За метлой надо следить &quot; ! А Лолита не следит за метлой вот и будет страдать теперь оопа !!! Простая истина жизни !!!
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21 час.

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