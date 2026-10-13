Handelsblatt: стартап в ФРГ получил заказ на беспилотный транспорт для ВСУ

Мюнхенский стартап в сфере робототехники Arx Robotics получил заказ на поставку нескольких тысяч единиц роботизированных транспортных средств на нужды ВСУ до конца 2027 года.
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