Женские страсти
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Женские страсти

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«У нас были отношения на расстоянии, он присылал мне цветы… Перед приездом он занял у меня миллион и пропал…» Историю читательницы комментирует психолог

«У нас были отношения на расстоянии, он присылал мне цветы… Перед приездом он занял у меня миллион и пропал…» Историю читательницы комментирует психолог

Порой люди открываются нам с лучшей стороны, и мы отвечаем им тем же. Но можно ли слепо доверять «знакомым незнакомцам» в интернете? Нам прислали почти детективную историю — и мы с психологом прокомментировали ее.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Заходишь в церковь..и видишь там...Что БОЛЬШИНСТВО ВЕРУЮЩИХ ..женщины...
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