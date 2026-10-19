В первой публикации цикла иски прокуратуры были отнесены к неявным рискам, а основное внимание уделено разграничению антикоррупционных и деприватизационных требований, проведённому Конституционным Судом (КС).
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