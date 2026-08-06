Губернатор ЯНАО лично поздравил семью из Салехарда с новосельем

Семья Линник одной из первых оценила комфорт нового микрорайона Обдорский в Салехарде. Ключи от новой квартиры супругам Екатерине и Олегу вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который ранее посещал их в старом аварийном доме, сообщил глава региона в «Максе».
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