Губернатор ЯНАО лично поздравил семью из Салехарда с новосельем

Семья Линник одной из первых оценила комфорт нового микрорайона Обдорский в Салехарде. Ключи от новой квартиры супругам Екатерине и Олегу вручил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, который ранее посещал их в старом аварийном доме, сообщил глава региона в «Максе».