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Царьград

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Трамп продлил санкционный нажим: ограничения против России остаются ещё на год

Трамп продлил санкционный нажим: ограничения против России остаются ещё на год

Формальной причиной вновь названы некие «вредоносные внешнеполитические действия» России.Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении действия режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с политикой России.

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