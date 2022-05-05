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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 мая 2022 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 мая 2022 года

♈️ Овен: Как можно взять жизнь в свои руки, если они постоянно скроллят новости? ♉️ Телец: Слушать о том, что между Польшей и Украиной не будет больше границы, бесценно ♊️ Близнецы: На Западе сегодня зарево, ибо в России мобилизации не будет ♋️ Рак: Орбан - красавчик, остальные - идиоты ♌️ Лев: Килограмм мирных людей = килограмм еды - это что-то на террористическом? ♍️ Дева: Чтобы украинцы поняли, что город больше не их, на освобождённые территории нужно приглашать Соловьёва ♎️ Весы: Вы хотите услышать три главных слова - «Зеленский.

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