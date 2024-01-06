WP: Обама дал совет Байдену, как победить Трампа на выборах в США

Экс-президент США Барак Обама считает, что для победы на предстоящих выборах нынешнему лидеру страны Джо Байдену необходимо проводить более жесткую предвыборную кампанию, а его штаб должен принимать решения без согласования с Белым домом.
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