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АРМИЯ СЮЖЕТ: СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

АРМИЯ СЮЖЕТ: СПЕЦОПЕРАЦИЯ РОССИИ НА УКРАИНЕ ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 11 октября сообщил, что российские военные нанесли ракетные и артиллеристские удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

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