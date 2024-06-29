Одно из самых крупных насекомых России обосновалось в Подмосковье

Всего за год перечень объектов животного мира региона пополнился 129 видами беспозвоночных.В Подмосковье подготовлен актуализированный Перечень объектов животного мира, большинство из которых составили беспозвоночные, в том числе и обосновавшийся в регионе, в том числе одно из самых крупных видов насекомых России оса сколия-гигант.