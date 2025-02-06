По данным FT, Фридман и Авен продали доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании»

Попавшие под санкции миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в «Альфа-Банке» и «Альфа-Страховании», пытаясь избавиться от санкций ЕС против них, пишет Financial Times со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.