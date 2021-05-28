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О самых дешёвых курортах, Дед Морозе и испорченном coffee time — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, полуночники! С вами «Хороший даджест», немного «обозреем» ушедший день. День пограничника отмечала Россия 28 мая, а поскольку Псковская область граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией, можно сказать, что этот день отмеали многие.

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