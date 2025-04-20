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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерфи о Майну: «Было бы безумием позволить ему покинуть «МЮ». Им пришлось бы потратить столько же, если не больше, чтобы заменить такой талант»

«Невероятная победа «Манчестер Юнайтед» над «Лионом» (5:4) в четверг вечером напомнила нам всем, что было бы безумием позволить Коби Майну покинуть «Олд Траффорд».

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