Звезду шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили на кладбище под Екатеринбургом

Оперного и эстрадного певца, финалиста одного из сезонов шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили 13 апреля на его родине, в городе Заречном Свердловской области, сообщает местный информационный ресурс «E1.
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