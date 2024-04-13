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Звезду шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили на кладбище под Екатеринбургом

Звезду шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили на кладбище под Екатеринбургом

Оперного и эстрадного певца, финалиста одного из сезонов шоу «Голос» Евгения Кунгурова похоронили 13 апреля на его родине, в городе Заречном Свердловской области, сообщает местный информационный ресурс «E1.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Спасибо батюшке !!!  Как же жаль такого певца ! царство ему небесное!!!
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