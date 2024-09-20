Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

⚡️⚡️⚡️ В городе Новоаннинский света не будет с 09.00 до 10.00 час по следующим адресам: пер. Энгельса 11-33, 14-44 пер.
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⚡️⚡️⚡️ В городе Новоаннинский света не будет с 09.00 до 10.00 час по следующим адресам: пер. Энгельса 11-33, 14-44 пер.