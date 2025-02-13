Прогноз погоды в Крыму на 13 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 13 февраляВ Симферополе +2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +2 и пасмурноВ Черноморском +2 и облачно с прояснениямиВ Джанкое 0 и пасмурноВ Ялте +6 и небольшой дождьВ Алуште +6 и пасмурноВ Керчи -1 и облачно с прояснениями.