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Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Морена! Бывает, пара рассталась по одной перечисленных вами причин или нескольким сразу. И вот с другой женщиной мужчина ведёт себя так:- сам захочет и будет настаивать на рождении ребенка, стараясь создать для женщины психологический и материальный комфорт;- в период тяжёлой болезни сделает все для нее, не бросит и не променяет на другую и даже не поведется на мимолётные связи;- спокойно решает проблемы, не устраивая сцен и разборок, тем более в праздники и юбилеи;- всегда подстрахует и поддержит ее, будь то это ее наглое начальство или его мать, про хулиганов это по умолчанию;- даёт ей полную свободу творчества, самореализации, а также к общению с друзьями относится нормально, т.

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