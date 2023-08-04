Важные пророчества Нострадамуса о событиях в России и мире в 2023 и 2024 годах Елена ГалицкаяФранцузский пророк Мишель Нострадамус оставил в своих четверостишиях предсказания, которые до сих пор вызывают интерес и тревогу.
Важные пророчества Нострадамуса о событиях в России и мире в 2023 и 2024 годах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(Недавно обнародованные прогнозы на 2023-2024 годы) вот идиотка, в катренах Нострадамуса вообще не сказано ни о каких датах и ни сроках. Также нет ни одного упоминания о каких либо государствах. Хоть бы текст отдельных катренов написали для подтверждения своих нелепых домыслов. Психи которым место в клинике для душевнобольных достали уже своими невежественными суевериями. Пора уже всерьёз взяться за них медицине. 😀😀😀
Ответить
13 час.
Свежие комментарии