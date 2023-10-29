Орловские сталепрокатчики сделали крепёж для уникального моста в России

Орловский крепеж использован в строительстве самого северного моста через Енисей. Его называют уникальным, поскольку это один из самых сложных объектов на сегодня в стране из-за очень больших перепадов температур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии