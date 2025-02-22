Трамп потребовал от фармкомпаний перенести производство в США

Президент США Дональд Трамп предупредил производителей лекарств о будущих тарифах и сообщил, что им следует ускориться с переносом производства в Соединенные Штаты, если они не хотят столкнуться с пошлинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии