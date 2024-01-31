Белый дом: Байден и Си Цзиньпин проведут новый телефонный разговор

Global look press/XinHua/Ding Lin Американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в скором времени телефонный разговор, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления в Совете по международным делам.
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