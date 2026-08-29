Страсти кипят, нервы шалят На новоаннинской заправке водители дошли до мордобоя. 🫣🫣🫣 Житель города поделился неприятной ситуацией, произошедшей на автозаправочной станции, которая, к счастью, завершилась мирно благодаря его самообладанию: "Стоял в очереди, вышел с машины посмотреть что кто-то орет, и в мою сторону мужчина идет что-то спрашивает у кого-то, я внимание особо не обращаю, и тут в моменте прилетает мне по лицу, и стоит пытается выгнать меня с очереди , ну оно понятно ругаться и прочее начали, в конце уходя по моей машине ударил.