Прокуратура Карелии обвинила Финляндию в военных преступлениях

В Верховном суде Карелии состоялось первое заседание по делу о геноциде со стороны Финляндии по отношению к советскому народу В Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по иску республиканской прокуратуры: ведомство требует признать факт геноцида советского народа со стороны Финляндии в годы Второй мировой войны.
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