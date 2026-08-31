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Царьград

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Игроки «Алании» вступили в конфликт с фанатами после матча

Игроки «Алании» вступили в конфликт с фанатами после матча

После матча в седьмом туре Второй лиги между «Аланией» и «Калугой», завершившегося со счётом 1:1, футболисты «Алании» вступили в конфликт с фанатами, кричавшими: «Фомин, уходи!».

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