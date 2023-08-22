Нестеров о Федотове и армии: «Ваня понимает, что уже все в прошлом. Тяжело такое забыть, конечно. Мы его особо не трогаем»

Вратарь вернулся в клуб после года службы на Северном флоте, подписав 2-летний контракт. ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.
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