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20 пожаров произошли за сутки в Кузбассе

20 пожаров произошли за сутки в Кузбассе

Огнеборцы реагировали на 20 возгораний за сутки в Кемеровской области.По данным Telegram-канала МЧС России по Кемеровской области, с 10 на 11 мая пожарно-спасательные подразделения Кузбасса реагировали на 20 пожаров.

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