Беспилотные авто гораздо безопаснее тех, которыми управляют люди, выяснили в Swiss ReСогласно исследованию, проведенному страховой компанией Swiss Re по заказу разработчика технологий автономного вождения Waymo, автономные транспортные средства Waymo наносят меньше ущерба имуществу и меньше телесных повреждений при авариях, чем транспортные средства, управляемые людьми, пишет The Verge.