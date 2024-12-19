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Беспилотные авто гораздо безопаснее тех, которыми управляют люди, выяснили ...

Беспилотные авто гораздо безопаснее тех, которыми управляют люди, выяснили ...

Беспилотные авто гораздо безопаснее тех, которыми управляют люди, выяснили в Swiss ReСогласно исследованию, проведенному страховой компанией Swiss Re по заказу разработчика технологий автономного вождения Waymo, автономные транспортные средства Waymo наносят меньше ущерба имуществу и меньше телесных повреждений при авариях, чем транспортные средства, управляемые людьми, пишет The Verge.

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