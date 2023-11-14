Блинкен признал разногласия в госдепе из-за конфликта в Газе

REUTERS/Mohammed Al-Masri Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что внутри госдепартамента существуют разногласия из-за подхода, которого придерживается администрация американского лидера Джо Байдена в конфликте на Ближнем Востоке.
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