Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине будут курсировать 15 новых автобусов

На Смоленщине будут курсировать 15 новых автобусов

Губернатор Василий Анохин рассказал, какие маршруты будут усилены новым транспортом  В Смоленск прибыли 15 новых пассажирских автобусов, которые в скором времени начнут курсировать по области.

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