Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Работы будут вестись на территории 44,6 га В Москве в августе прошлого года было запущено наземное метро между Зеленоградом и Раменским, что позволило связать крупнейшие промышленные кластеры столицы и области, а также улучшить транспортную доступность жителей более 20 районов.