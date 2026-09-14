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Аргументы недели

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29-летний мужчина включил «дурака» и ушел с чужим телефоном

29-летний мужчина включил «дурака» и ушел с чужим телефоном

В дежурную часть местного отдела полиции поступило заявление от 42-летнего жителя Евпатории. Мужчина сообщил, что лишился мобильного телефона в результате противоправных действий знакомого.

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