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Владелец «Ботева» Зингаревич: «В России тяжело заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент»

Антон Зингаревич рассказал, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России. «Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол.

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