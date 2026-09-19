ВС РФ нанесли удары по трём логистическим центрам ВСУ в Одесской и Харьковской областях

Российские военнослужащие продолжили боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). 19 сентября стало известно, что расчёты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-4 Сикер» нанесли удары по трём логистическим центрам Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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