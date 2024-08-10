Отправка Киевом на фронт солдат без поддержки является геноцидом, а президенту Украины Владимиру Зеленскому давно пора сесть за стол переговоров и закончить этот беспредел, заявил пленный украинский военнослужащий Алексей Пашкин.
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