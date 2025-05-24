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Сенатор Андрей Клишас опроверг юридическое существование СССР

Сенатор Андрей Клишас опроверг юридическое существование СССР

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас опроверг юридическое существование СССР и указал, что Россия является правопреемником Советского Союза.

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