Сенатор Андрей Клишас опроверг юридическое существование СССР

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас опроверг юридическое существование СССР и указал, что Россия является правопреемником Советского Союза.
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