Нужно ли отсоединять клеммы от АКБ, если не будете ездить с 1 по 10 января — ответ автоэлектрика

Оглавление Почему аккумулятор разряжается, даже когда машина стоит? Основные причины разрядки АКБ: Почему рекомендуют отключать клеммы? Показать ещё Вопрос о том, как сохранить заряд аккумулятора, когда автомобиль не используется длительное время, волнует множество водителей.