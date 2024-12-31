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Нужно ли отсоединять клеммы от АКБ, если не будете ездить с 1 по 10 января — ответ автоэлектрика

Нужно ли отсоединять клеммы от АКБ, если не будете ездить с 1 по 10 января — ответ автоэлектрика

Оглавление Почему аккумулятор разряжается, даже когда машина стоит? Основные причины разрядки АКБ: Почему рекомендуют отключать клеммы? Показать ещё Вопрос о том, как сохранить заряд аккумулятора, когда автомобиль не используется длительное время, волнует множество водителей.

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