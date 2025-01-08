Аналитик Орлов: пенсионерам важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT оценил заявления депутата Государственной думы Никиты Чаплина о том, что в 2026 и 2027 годах в России будут проведены индексации пенсий.
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