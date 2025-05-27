Захарова о заявлениях Мерца и Клингбайль: надеюсь, они не подрались как Макроны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над противоречивыми заявлениями федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и вице-канцлера Ларса Клингбайль о поставках дальнобойного оружия киевскому режиму.
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