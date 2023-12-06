Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

Теннисный центр откроют для посетителей в следующем году Итоги строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
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