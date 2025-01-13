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Царьград

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Атака дронов под Тулой: Губернатор сообщил о последствиях

Атака дронов под Тулой: Губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Тульской области рассказал о последствиях атаки беспилотников.Стало известно о последствиях атаки украинских беспилотников на Тульскую область.

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