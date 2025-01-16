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Закон, порядок, государство

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Начальник ГУОООП МВД России Ленар Габдурахманов принял участие в открытии стационарного пункта полиции в Новосибирске

В Новосибирске в Первомайском сквере прошло открытие стационарного пункта полиции. В мероприятии приняли участие начальник Главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России генерал-майор полиции Ленар Габдурахманов, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков, мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев, представители руководства регионального главка МВД и городского управления полиции.

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