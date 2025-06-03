Газ и электроэнергия без изменений: правительство обещает стабильность

В ближайшие месяцы не ожидается изменения цен на электроэнергию и природный газ. Тем не менее осенью, когда станет известна закупочная цена на газ, возможно появление некоторого снижения тарифов, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova.