Газ и электроэнергия без изменений: правительство обещает стабильность

В ближайшие месяцы не ожидается изменения цен на электроэнергию и природный газ. Тем не менее осенью, когда станет известна закупочная цена на газ, возможно появление некоторого снижения тарифов, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету в эфире передачи La 360 de grade на Radio Moldova.
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