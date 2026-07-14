«Авторское кино все равно будут снимать: эту песню не задушишь»: Сергей Сельянов — об ИИ, киносказках и наследии Балабанова

За минувший год он добавил в фильмографию байопик «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, семейный док «Брат навсегда» о съемках культовой дилогии и короткометражку — номинант «Оскара» «Три сестры» Константина Бронзита.
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