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«Авторское кино все равно будут снимать: эту песню не задушишь»: Сергей Сельянов — об ИИ, киносказках и наследии Балабанова

«Авторское кино все равно будут снимать: эту песню не задушишь»: Сергей Сельянов — об ИИ, киносказках и наследии Балабанова

За минувший год он добавил в фильмографию байопик «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, семейный док «Брат навсегда» о съемках культовой дилогии и короткометражку — номинант «Оскара» «Три сестры» Константина Бронзита.

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