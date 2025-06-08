Калифорния выступила против решения Трампа ввести в штат войска на фоне беспорядков

В Лос-Анджелесе проходят рейды против нелегальных мигрантовГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал «намеренным подстрекательством» решение президента США Дональда Трампа направить две тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных высылкой нелегальных мигрантов.