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Царьград

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В Архангельской области ожидается подъём воды в дельте Северной Двины

В Архангельской области ожидается подъём воды в дельте Северной Двины

В Архангельской области из-за усиления юго-западного и западного ветра до 15 м/с и сильного дождя в дельте Северной Двины 10–11 октября прогнозируется подъём воды до 220 см, что может привести к затоплению низкорасположенных участков.

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