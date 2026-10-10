В Архангельской области ожидается подъём воды в дельте Северной Двины

В Архангельской области из-за усиления юго-западного и западного ветра до 15 м/с и сильного дождя в дельте Северной Двины 10–11 октября прогнозируется подъём воды до 220 см, что может привести к затоплению низкорасположенных участков.
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