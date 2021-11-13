Толпы мигрантов — оружие мести

Сергей Захаров

Ситуация с мигрантами обострилась не без решения президента Беларуси! При всем уважении к Лукашенко и его политике, нельзя не порицать его заявление о прекращении сдерживания мигрантов на границе. Это дало козырь горлоПАНАМ из ЕС. А заявление о перекрытии газопровода вообще из сферы умопомрачения.