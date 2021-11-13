Русская весна

115 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    верной дорогой камуноидов идут бандеровцы - настоящие лененцы-сталенцыНищета, распад и ...
  • Марина
    хватит...кошмарить...людейВласти Петербурга...
  • Oleg
    А свои яйца поместить в укр-музей дебилизма!Кикабидзе потребо...

Толпы мигрантов — оружие мести

Толпы мигрантов — оружие мести

Ситуация с мигрантами на польской границе обостряется. Польша и Прибалтика винят во всем Белоруссию.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Захаров
Ситуация с мигрантами обострилась не без решения президента Беларуси!  При всем уважении к Лукашенко и его политике, нельзя не порицать его заявление о прекращении сдерживания мигрантов на границе.  Это дало козырь горлоПАНАМ из ЕС. А заявление о перекрытии газопровода вообще из сферы умопомрачения.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх