Ситуация с мигрантами на польской границе обостряется. Польша и Прибалтика винят во всем Белоруссию.
Толпы мигрантов — оружие мести
Комментарии
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Сергей Захаров
Ситуация с мигрантами обострилась не без решения президента Беларуси! При всем уважении к Лукашенко и его политике, нельзя не порицать его заявление о прекращении сдерживания мигрантов на границе. Это дало козырь горлоПАНАМ из ЕС. А заявление о перекрытии газопровода вообще из сферы умопомрачения.
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