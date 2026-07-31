Бойкот на радио после разрыва с ЮрКиссом и слухи о влиятельных покровителях: как Люся Чеботина удерживает позиции на сцене

Имя Люси Чеботиной сегодня прочно ассоциируется с быстрыми взлетами в музыкальной индустрии. Несколько лет назад ее трек «Солнце Монако» возглавил крупнейшие хит-парады, превратив исполнительницу из провинции в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд отечественной поп-сцены.