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Бойкот на радио после разрыва с ЮрКиссом и слухи о влиятельных покровителях: как Люся Чеботина удерживает позиции на сцене

Бойкот на радио после разрыва с ЮрКиссом и слухи о влиятельных покровителях: как Люся Чеботина удерживает позиции на сцене

Имя Люси Чеботиной сегодня прочно ассоциируется с быстрыми взлетами в музыкальной индустрии. Несколько лет назад ее трек «Солнце Монако» возглавил крупнейшие хит-парады, превратив исполнительницу из провинции в одну из самых востребованных и высокооплачиваемых звезд отечественной поп-сцены.

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