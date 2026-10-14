«Как выстоять очередь инвалидам?»: на севере Красноярского края еду продают под роспись и по лимитам

В поселок Тура авиация доставила продукты, но их всем жителям точно не хватит, а полки в магазинах давно полупустыеВ поселке Тура и близлежащих населенных пунктах Эвенкийского округа Красноярского края обстановка с продуктами первой необходимости и овощами ухудшается и близка к «катастрофической», сообщили Daily Storm местные жители.