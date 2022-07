Итоги Summer Games Done Quick 2022, фанаты исправили древний баг со звуком в Silent Hill 2, популярный выживач Medieval Dynasty выйдет на консолях до конца года, анонс консоли для NFT-игр — Polium One, новый патент Sony позволит аксессуарам от старых PlayStation работать на современных консолях, инсайдер заявляет об отмене разработки ремастеров GTAIV и Red Dead Redemption 1, 8 июля выйдет Skyrim Together Reborn — свежая версия кооперативного мода для .